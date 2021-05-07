Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Надаль — о поражении от Зверева: первые 6 геймов я всё контролировал, потом — катастрофа

Надаль — о поражении от Зверева: первые 6 геймов я всё контролировал, потом — катастрофа
Теннис / ATP 0

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль прокомментировал поражение в четвертьфинале домашнего турнира серии «Мастерс» в Мадриде от немца Александра Зверева. Матч завершился со счётом 6:4, 6:4 в пользу 24-летнего немца. Для Зверева эта победа стала первой в карьере над Надалем на грунте.

«Сначала я контролировал игру, хорошо провёл первые шесть геймов, даже, наверное, лучше него. А потом, подавая на 5:2, произошла катастрофа.

Конечно, очень сложно сохранять уверенность в матче с одним из лучших теннисистов в мире, учитывая все обстоятельства и быстроту местных кортов. Я старался, но удерживать подачу сегодня было очень сложно. Саша – молодец», — приводит слова Надаля сайт ATP.

Рафаэль Надаль встретился с 95-летней поклонницей с болезнью Альцгеймера
Медведев вновь станет второй ракеткой мира после поражения Надаля в четвертьфинале Мадрида
Провал Надаля в 1/4 финала Мадрида! Медведев снова станет 2-й ракеткой мира. Надолго ли?
Зверев сенсационно выбил Короля грунта из сетки престижного «Мастерса». Но выиграл от этого не только Александр.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021