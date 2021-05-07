Надаль — о поражении от Зверева: первые 6 геймов я всё контролировал, потом — катастрофа
20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль прокомментировал поражение в четвертьфинале домашнего турнира серии «Мастерс» в Мадриде от немца Александра Зверева. Матч завершился со счётом 6:4, 6:4 в пользу 24-летнего немца. Для Зверева эта победа стала первой в карьере над Надалем на грунте.
«Сначала я контролировал игру, хорошо провёл первые шесть геймов, даже, наверное, лучше него. А потом, подавая на 5:2, произошла катастрофа.
Конечно, очень сложно сохранять уверенность в матче с одним из лучших теннисистов в мире, учитывая все обстоятельства и быстроту местных кортов. Я старался, но удерживать подачу сегодня было очень сложно. Саша – молодец», — приводит слова Надаля сайт ATP.
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