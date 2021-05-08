«Буду держать в голове финал US Open». Зверев анонсировал полуфинал с Тимом в Мадриде
Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился вдохновляющим анонсом полуфинального матча на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), где он сыграет с четвёртой ракеткой мира австрийцем Домиником Тимом. Ранее в четвертьфинале Зверев впервые в карьере обыграл испанца Рафаэля Надаля на грунте.
«Знаю, мне по силам выиграть титул в Мадриде. Все помнят финал US Open, который мы играли вместе с Домиником. Я точно его помню. Он будет в моей голове на завтрашнем матче. Я с нетерпением буду его ждать», — приводит слова Зверева сайт ATP.
Напомним, в решающем матче US Open-2020 Тим обыграл Зверева со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 и взял первый титул в карьере на турнире «Большого шлема».
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