Поражение Бублика в матче с Руудом в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде. Видеообзор

Вчера, 7 мая, в четвертьфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) казахстанский теннисист Александр Бублик встречался с представителем Норвегии Каспером Руудом. Александр уступил Касперу со счётом 5:7, 1:6 и покинул соревнования.
Встреча продолжалась 1 час 9 минут. Бублик выполнил 9 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и не сумел реализовать единственный заработанный брейк-пойнт. На счету его соперника, занимающего 22-е место в рейтинге ATP, 5 выполненных подач навылет, 1 двойная ошибка и 3 отыгранных брейк-пойнта из 9.
Бублик проиграл Рууду в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде:
В полуфинале Рууд встретится с итальянским теннисистом Маттео Берреттини.
Призовой фонд турнира в Мадриде составил более € 2,6 млн. Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович, который принял решение пропустить текущий розыгрыш трофея.
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