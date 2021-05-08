Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Поражение Бублика в матче с Руудом в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде. Видеообзор

Вчера, 7 мая, в четвертьфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) казахстанский теннисист Александр Бублик встречался с представителем Норвегии Каспером Руудом. Александр уступил Касперу со счётом 5:7, 1:6 и покинул соревнования.



Встреча продолжалась 1 час 9 минут. Бублик выполнил 9 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и не сумел реализовать единственный заработанный брейк-пойнт. На счету его соперника, занимающего 22-е место в рейтинге ATP, 5 выполненных подач навылет, 1 двойная ошибка и 3 отыгранных брейк-пойнта из 9.

Бублик проиграл Рууду в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде:

В полуфинале Рууд встретится с итальянским теннисистом Маттео Берреттини.



Призовой фонд турнира в Мадриде составил более € 2,6 млн. Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович, который принял решение пропустить текущий розыгрыш трофея.

Провал Надаля в 1/4 финала Мадрида! Медведев снова станет 2-й ракеткой мира. Надолго ли? Зверев сенсационно выбил Короля грунта из сетки престижного «Мастерса». Но выиграл от этого не только Александр.