Рафаэль Надаль: моя цель — приехать на «Мастерс» в Риме и выиграть его

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль поделился мыслями о приближающемся турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).



«Приближается турнир в Риме. Мне удалось выйти в четвертьфинал в Монте-Карло, одержать победу в Барселоне и выйти в 1/4 финала в Мадриде. Я чувствую, что двигаюсь вперёд. Посмотрим, что будет в Риме. Моя цель перед открытым чемпионатом Франции — приехать на «Мастерс» в Риме и выиграть его», — приводит слова Надаля ATP.



Турнир пройдёт с 9 по 16 мая. Россию будут представлять Аслан Карацев, Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Также на турнире сыграют Александр Бублик из Казахстана, серб Новак Джокович, представитель Германии Александр Зверев, австриец Доминик Тим и другие. Ранее швейцарец Роджер Федерер отказался от участия в соревновании.

Действующим победителем турнира является Джокович. В 2020 году в финальном матче он оказался сильнее представителя Аргентины Диего Шварцмана. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3 в пользу Джоковича.

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