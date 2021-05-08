Рафаэль Надаль назвал одного из своих самых любимых футболистов

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанец Рафаэль Надаль рассказал о футболисте, за игрой которого особенно любил следить в детстве.

«Всегда любил наблюдать за лучшими. Я большой поклонник футбола. Когда я был ребёнком, Роналдо играл в Барселоне с моим дядей. Поэтому признаюсь, Роналдо — один из моих самых любимых футболистов», — сказал Надаль на пресс-конференции после поражения в матче с Александром Зверевым в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде.



В 2011 году Роналдо завершил карьеру в возрасте 34 лет. С 2018 года бразилец — президент футбольного клуба «Вальядолид».



Надаль 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Рафаэль является также обладателем карьерного «Золотого шлема», недавно испанец был признан спортсменом года по версии Laureus.

Рафаэль Надаль сфотографировался с полученной наградой Laureus «Спортсмен года»