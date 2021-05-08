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Рафаэль Надаль назвал одного из своих самых любимых футболистов

Рафаэль Надаль назвал одного из своих самых любимых футболистов
Теннис / ATP 0

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанец Рафаэль Надаль рассказал о футболисте, за игрой которого особенно любил следить в детстве.

«Всегда любил наблюдать за лучшими. Я большой поклонник футбола. Когда я был ребёнком, Роналдо играл в Барселоне с моим дядей. Поэтому признаюсь, Роналдо — один из моих самых любимых футболистов», — сказал Надаль на пресс-конференции после поражения в матче с Александром Зверевым в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде.

В 2011 году Роналдо завершил карьеру в возрасте 34 лет. С 2018 года бразилец — президент футбольного клуба «Вальядолид».

Надаль 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Рафаэль является также обладателем карьерного «Золотого шлема», недавно испанец был признан спортсменом года по версии Laureus.

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