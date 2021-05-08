Зверев: вот уже 9 месяцев нам приходится жить в «пузырях», и конца этому так и не видно

Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался на тему нервных срывов у некоторых теннисистов во время матчей.
«Мы же не какие-то роботы. Может быть, всё дело в «пузырях», в которых нам приходится жить. Всё это продолжается вот уже девять месяцев, и конца этому пока даже не видно», — приводит слова Зверева журналист Луиджи Гатто на своей странице в «Твиттере».
Коронавирусные ограничения предусматривают отсутствие зрителей на большинстве турниров, а также регламентируют нахождение спортсменов только в отеле и на корте.
В настоящее время Зверев выступает на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). четвертьфинале Александр впервые в карьере обыграл испанца Рафаэля Надаля на грунте, а в полуфинале встретится с австрийцем Домиником Тимом.
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