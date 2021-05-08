Доминик Тим назвал самого перспективного молодого теннисиста

Австрийский теннисист Доминик Тим поделился мнением о наиболее перспективных молодых теннисистах.

«Когда я сам не участвую в турнирах, то обычно теннис и не смотрю. Это уже вошло в привычку. Но чем меньше времени остаётся до какого-либо соревнования, тем больше я включаюсь.



Могу сказать, что все молодые игроки действительно интересны, за их игрой приятно наблюдать. Синнер, пожалуй, самый перспективный. Сейчас есть действительно много классных теннисистов. Думаю, здорово, что это происходит после эпохи тотального доминирования Надаля, Джоковича и Федерера», — приводит слова Тима Sky Sport Austria.



В настоящее время Тим принимает участие в турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В полуфинале Доминик встретится с немецким теннисистом Александром Зверевым, который на предыдущей стадии соревнований выбил из борьбы испанца Рафаэля Надаля.

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