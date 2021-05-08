Самсонова уступила американке Пере на стадии квалификации турнира в Риме
Российская теннисистка Людмила Самсонова не сумела выйти в финал квалификации турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В матче 1/2 финала со счётом 3:6, 4:6 она уступила американке Бернарде Пере.
Встреча продолжалась 1 час и 47 минут. Самсонова 4 раза подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 9. Её соперница, занимающая 70-е место в рейтинге WTA, выполнила 3 эйса, 8 раз ошибалась на подаче и использовала 4 шанса из 10 взять подачу Самсоновой.
За право выйти в основную сетку турнира Пера поборется с россиянкой Анастасией Потаповой, обыгравшей соотечественницу Маргариту Гаспарян.
Турнир в Риме, пройдёт с 10 по 16 мая. Действующей победительницей соревнований является румынская теннисистка Симона Халеп.
Потапова вышла в финал квалификации турнира в Риме, обыграв Гаспарян в матче с тай-брейком
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