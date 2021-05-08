Жена Джоковича: мы с детьми хотим отдыхать, а Новак вечно думает о теннисе, даже на отдыхе

Елена Джокович высказалась на тему профессионализма своего супруга, сербского теннисиста Новака Джоковича.
«Недавно у нас с Новаком был разговор на тему того, почему мы перестали путешествовать. Нашим детям нравятся поездки, но их динамика в основном всегда такова, что на первый план выходит дорога к теннисным кортам. Мы знаем местные парки и все локации с площадками для тенниса.
Мы хотим отдыхать, а вот Новак постоянно весь в игре. В теннисе он буквально с головой. Когда он возвращается домой, то на Youtube сморит и анализирует разные матчи, изучает будущих соперников. Новак очень предан своему делу и настоящий профессионал», — приводит слова Елены Kurir.
33-летний Джокович — победитель 18 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, обладатель карьерного «Большого шлема» в одиночном разряде.
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