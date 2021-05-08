Кудерметова, Павлюченкова и Касаткина узнали соперниц на старте турнира в Риме

Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-1000, который пройдёт с 10 по 16 мая в столице Италии, Риме.
В первом раунде соревнований россиянка Вероника Кудерметова сыграет с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс. Анастасия Павлюченкова начнёт борьбу матчем с представительницей Испании Гарбинье Мугурусой. Екатерина Александрова сыграет с квалифаером, а Дарья Касаткина — с американкой Джессикой Пегулой. Отметим, что в случае победы Дарья выйдет на вторую ракетку мира, японскую теннисистку Наоми Осаку.
Первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти во втором круге соревнований встретится либо с итальянкой Мартиной Тревизан, получившей уайлд-кард от организаторов, либо с казахстанской теннисисткой Ярославой Шведовой. Белоруска Арина Соболенко во втором круге сыграет с победительницей матча между Камилой Джорджи (Италия) и Сарой Соррибес-Тормо (Испания).
Американка Серена Уильямс поборется с Надей Подорошкой (Аргентина) или с квалифаером. Для Серены это первый турнир после Australian Open — 2021, где она дошла до полуфинала, уступив там будущей чемпионке — Наоми Осаке.
- 8 мая 2021
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