Кудерметова, Павлюченкова и Касаткина узнали соперниц на старте турнира в Риме

Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-1000, который пройдёт с 10 по 16 мая в столице Италии, Риме.

В первом раунде соревнований россиянка Вероника Кудерметова сыграет с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс. Анастасия Павлюченкова начнёт борьбу матчем с представительницей Испании Гарбинье Мугурусой. Екатерина Александрова сыграет с квалифаером, а Дарья Касаткина — с американкой Джессикой Пегулой. Отметим, что в случае победы Дарья выйдет на вторую ракетку мира, японскую теннисистку Наоми Осаку.



Первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти во втором круге соревнований встретится либо с итальянкой Мартиной Тревизан, получившей уайлд-кард от организаторов, либо с казахстанской теннисисткой Ярославой Шведовой. Белоруска Арина Соболенко во втором круге сыграет с победительницей матча между Камилой Джорджи (Италия) и Сарой Соррибес-Тормо (Испания).

Американка Серена Уильямс поборется с Надей Подорошкой (Аргентина) или с квалифаером. Для Серены это первый турнир после Australian Open — 2021, где она дошла до полуфинала, уступив там будущей чемпионке — Наоми Осаке.