Крейчикова и Синякова завоевали титул на турнире в Мадриде в парном разряде

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова завоевали титул в парном разряде на турнире серии WTA-1000 в Мадриде (Испания). В решающем матче соревнований они обыграли канадскую теннисистку Габриэлу Дабровски и представительницу Голландии Деми Схюрс. Счёт матча — 6:4, 6:3.



Поединок продолжался 1 час 20 минут. Крейчикова и Синякова выполнили 1 эйс, 3 раза ошибались на подаче и реализовали 6 брейк-пойнтов из 11. Дабровски и Схюрс 1 раз подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и использовали 3 шанса из 4 взять подачу соперниц.



Для Крейчиковой этот парный титул стал восьмым в карьере и вторым в сезоне, для Синяковой — десятым в карьере и вторым в сезоне.

Сегодня, 8 мая, на турнире в Мадриде пройдёт также финал в одиночном разряде. В решающей встрече сойдутся белоруска Арина Соболенко и австралийка Эшли Барти.