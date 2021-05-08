Роджер Федерер стал героем культового швейцарского комикса про попугая Глоби

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер стал героем культового в Швейцарии комикса про попугая Глоби. Издателями была выпущена отдельная серия книг, посвящённая приключениям Глоби и Федерера, с одноимённым названием «Глоби и Федерер».
Швейцарец поделился приятной новостью в «Инстаграме» и приложил фотографии книги.
Публикация доступна в «инстаграме» Роджера Федерера.
«Как и у многих, кто вырос в Швейцарии, у меня сохранились тёплые воспоминания о комиксах про Глоби. Его приключения превратились в мои.
Сегодня я смотрю на свои старые книги 1979-го и начала 1980-х, и для меня большая честь и радость, что я воссоединился с Глоби и могу поделиться нашей историей», — добавил Федерер в описании к посту.
Как сообщает пресс-служба ATP, Федерер лично участвовал в создании книги и даже сам написал её предисловие. Сюжет произведения строится на совместной поездке Глоби и Федерера на Уимблдон и в одну из школ Замбии.
Бумажный комикс уже доступен на немецком, английском и французском языках, а аудиокнига — только на немецком.
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