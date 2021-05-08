Жена Джоковича: Новак не всегда может быть моей опорой

Жена первой ракетки мира серба Новака Джоковича Елена рассказала, с какими трудностями сталкивалась по ходу карьеры мужа.
«Новак не всегда может быть моей опорой, в тени общественности больше всего о нас заботятся мои родители. Когда нашему сыну Таре было всего два месяца, Новак уехал в Австралию на целый месяц, я осталась одна в Монако без чьей-либо помощи. Тогда я позвонила отцу и сказала, что совсем не справляюсь. Он тут же уволился с работы и прилетел ко мне. С этого момента с детьми мне сильно помогают мои родители. Папа наконец-то донёс до меня мысль о том, что в материнстве не может быть всё профессионально, я это усвоила. Раньше я слишком увлеклась ролью идеальной жены того, кто является лучшим в своей сфере», — приводит слова Елены Kurir.
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