Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Вера Звонарёва одержала победу на старте квалификации турнира в Риме

Вера Звонарёва одержала победу на старте квалификации турнира в Риме
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вера Звонарёва одержала победу на старте квалификации турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В первом раунде россиянка в трёх сетах обыграла представительницу Японии Мисаки Дои со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

Встреча продлилась 1 час 58 минут. Звонарёва 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету её соперницы – 1 эйс, 6 невынужденных ошибок и 5 спасённых брейк-пойнтов из 12.

За право выйти в основную сетку соревнований Звонарёва поборется с победительницей матча Слоан Стивенс (США) – Алёна Большова (Испания).

Турнир в Риме пройдёт с 10 по 16 мая. Действующей победительницей соревнований является румынская теннисистка Симона Халеп.

«С рабочей левой рукой ты будешь непобедимой!» Как из Марии Шараповой хотели сделать левшу
Почему российская чемпионка так и осталась правшой, и каким образом гороскоп в журнале повлиял на это.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021