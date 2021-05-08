Вера Звонарёва одержала победу на старте квалификации турнира в Риме

Российская теннисистка Вера Звонарёва одержала победу на старте квалификации турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В первом раунде россиянка в трёх сетах обыграла представительницу Японии Мисаки Дои со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

Встреча продлилась 1 час 58 минут. Звонарёва 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету её соперницы – 1 эйс, 6 невынужденных ошибок и 5 спасённых брейк-пойнтов из 12.

За право выйти в основную сетку соревнований Звонарёва поборется с победительницей матча Слоан Стивенс (США) – Алёна Большова (Испания).

Турнир в Риме пройдёт с 10 по 16 мая. Действующей победительницей соревнований является румынская теннисистка Симона Халеп.