Вера Звонарёва одержала победу на старте квалификации турнира в Риме
Российская теннисистка Вера Звонарёва одержала победу на старте квалификации турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).
В первом раунде россиянка в трёх сетах обыграла представительницу Японии Мисаки Дои со счётом 4:6, 6:3, 6:3.
Встреча продлилась 1 час 58 минут. Звонарёва 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету её соперницы – 1 эйс, 6 невынужденных ошибок и 5 спасённых брейк-пойнтов из 12.
За право выйти в основную сетку соревнований Звонарёва поборется с победительницей матча Слоан Стивенс (США) – Алёна Большова (Испания).
Турнир в Риме пройдёт с 10 по 16 мая. Действующей победительницей соревнований является румынская теннисистка Симона Халеп.
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