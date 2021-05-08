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Александр Зверев обыграл Доминика Тима и вышел в финал «Мастерса» в Мадриде

Александр Зверев обыграл Доминика Тима и вышел в финал «Мастерса» в Мадриде
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Немецкий теннисист Александр Зверев пробился в финал турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В полуфинальной встрече Зверев (5) обыграл четвёртую ракетку мира австрийца Доминика Тима (3) со счётом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 38 минут.

Зверев 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. На счету Тима — 1 эйс, 3 невынужденные ошибки и 1 спасённый брейк-пойнт из 2.

За титул Зверев поборется с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия) — Маттео Берреттини (Италия).

Призовой фонд турнира в Мадриде составил более € 2,6 млн. Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович, который принял решение пропустить текущий розыгрыш трофея.

Отметим, что в активе Зверева уже есть победа в финале «Мастерса» в Мадриде, немец добился её в 2018 году, обыграв того же Тима со счётом 6:4, 6:4.

Мадрид (м). 1/2 финала
08 мая 2021, суббота. 17:10 МСК
Александр Зверев
6
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Доминик Тим
4
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
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