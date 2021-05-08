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Зверев прокомментировал победу над Тимом в полуфинале «Мастерса» в Мадриде

Зверев прокомментировал победу над Тимом в полуфинале «Мастерса» в Мадриде
Теннис / ATP 0
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Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился эмоциями после выхода в финал «Мастерса» в Мадриде (Испания). В полуфинальной встрече он в двух сетах обыграл четвёртую ракетку мира австрийца Доминика Тима со счётом 6:3, 6:4. Это первая победа Зверева над Тимом за последние три года.

«У нас с Домиником было несколько просто фантастических матчей. Мы сыграли самые длительные матчи в мире. Мы встречались в финалах «Мастерсов», в финале турнира «Большого шлема», и наше соперничество только развивается. Думаю, оно будет ещё много лет. Надеюсь, нас ждут потрясающие битвы.

Победа в финале будет очень многое значить для меня. С нетерпением жду возможности сыграть ещё один крупный финал в карьере, надеюсь, на этот раз у меня всё получится», — приводит слова Зверева сайт ATP.

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