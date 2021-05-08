Елена Веснина потерпела поражение на старте квалификации турнира в Риме
Олимпийская чемпионка, российская теннисистка Елена Веснина не сумела пробиться в финал квалификации турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).
На старте квалификации Веснина в двух сетах проиграла немке Лауре Зигемунд со счётом 3:6, 3:6.
Встреча продолжалась 1 час 45 минут. Веснина 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Зигемунд — 3 эйса, 1 двойная ошибка и 6 спасённых брейк-пойнтов из 7.
За право выйти в основную сетку турнира Зигемунд поборется с австралийской теннисисткой Айлой Томлянович.
Турнир в Риме пройдёт в период с 10 по 16 мая, его призовой фонд составил более $ 1,8 млн. Действующей победительницей соревнований является румынская теннисистка Симона Халеп.
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