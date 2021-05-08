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Винус Уильямс снялась с турнира WTA-1000 в Риме

Винус Уильямс снялась с турнира WTA-1000 в Риме
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Винус Уильямс, получившая уайлд-кард от организаторов, отказалась от участия на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). Об этом сообщили в «твиттере» WTA Insider.

40-летняя Уильямс в первом круге должна была сыграть с девятой сеяной чешкой Каролиной Плишковой. Место американки в основной сетке займёт лаки лузер или одна из победительниц квалификации.

На прошедшем турнире WTA-1000 в Мадриде Уильямс вылетела в первом круге, в двух сетах проиграв соотечественнице Дженнифер Брэйди со счётом 2:6, 4:6.

Напомним, во втором круге Australian Open — 2021 Уильямс получила травму лодыжки и месяц потратила на восстановление. На данный момент она занимает 91-ю строчку в рейтинге WTA.

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