Соперником Зверева в финале «Мастерса» в Мадриде стал Берреттини

Итальянский теннисист Маттео Берреттини пробился в финал турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Это первый финал итальянца на таком уровне.
В полуфинальном поединке он в двух сетах обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 22 минуты.
Берреттини 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету Рууда — 1 эйс, 2 невынужденные ошибки и нулевая реализация брейк-пойнтов.
За титул в Мадриде Берреттини поборется с пятым сеяным немцем Александром Зверевым, который ранее обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:3, 6:4.
Призовой фонд турнира в Мадриде составил более € 2,6 млн. Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович, который принял решение пропустить текущий розыгрыш трофея.
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