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Соперником Зверева в финале «Мастерса» в Мадриде стал Берреттини

Соперником Зверева в финале «Мастерса» в Мадриде стал Берреттини
Теннис / ATP 0

Итальянский теннисист Маттео Берреттини пробился в финал турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Это первый финал итальянца на таком уровне.

В полуфинальном поединке он в двух сетах обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 22 минуты.

Берреттини 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету Рууда — 1 эйс, 2 невынужденные ошибки и нулевая реализация брейк-пойнтов.

За титул в Мадриде Берреттини поборется с пятым сеяным немцем Александром Зверевым, который ранее обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:3, 6:4.

Призовой фонд турнира в Мадриде составил более € 2,6 млн. Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович, который принял решение пропустить текущий розыгрыш трофея.

Мадрид (м). 1/2 финала
08 мая 2021, суббота. 22:10 МСК
Каспер Рууд
22
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Маттео Берреттини
10
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
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