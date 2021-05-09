Симона Халеп показала первого домашнего питомца

Третья ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп опубликовала снимок с первым домашним питомцем. Им оказалась аквариумная рыбка по имени Бифкейк (красавчик). Интересно, что украшением его аквариума стали мини-версии теннисного корта и ракетки.
Публикация доступна в «инстаграме» Симоны Халеп.
На прошедшем турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Халеп в третьем круге уступила представительнице Бельгии Элисе Мертенс со счётом 6:4, 5:7, 5:7.
На грядущем турнире WTA-1000 в Риме (Италия) румынка посеяна под третьим номером и во втором круге сыграет либо с немкой Анжеликой Кербер, либо с одной из победительниц квалификации. Отметим, что Халеп является действующей чемпионкой соревнований, в финале 2020 года она обыграла чешку Каролину Плишкову, которая снялась во втором сете при счёте 6:0, 2:1 в пользу Халеп.
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