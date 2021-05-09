Тим прокомментировал поражение в матче со Зверевым на «Мастерсе» в Мадриде

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал поражение, которое он потерпел в матче с представителем Германии Александром Зверевым на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Встреча продолжалась два сета и завершилась со счётом 3:6, 4:6.
«Сегодня он был просто лучше. Я признаю этот факт на все 100 процентов. «В целом я очень доволен, как всё сложилось на этой неделей. Признаюсь, даже не ожидал, что окажусь в полуфинале. Я не могу ни на что жаловаться», — приводит слова Тима ATP.
Победа Зверева в матче с Тимом стало для него первой за последние три года. За титул Александр поборется с итальянским теннисистом Маттео Берреттини.
Призовой фонд турнира в Мадриде составил более € 2,6 млн. Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович, который принял решение пропустить текущий розыгрыш трофея.
- 9 мая 2021
-
09:45
-
09:17
-
00:38
-
00:02
- 8 мая 2021
-
23:40
-
22:43
-
22:15
-
21:38
-
21:21
-
20:40
-
20:13
-
19:46
-
18:51
-
18:44
-
18:24
-
17:43
-
16:48
-
16:16
-
15:48
-
15:21
-
14:42
-
13:42
-
13:11
-
13:05
-
12:54
-
12:23
-
11:55
-
11:16
-
10:30
-
10:11
-
09:26
-
00:42
-
00:00
- 7 мая 2021
-
23:35
-
23:20