Тим прокомментировал поражение в матче со Зверевым на «Мастерсе» в Мадриде

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал поражение, которое он потерпел в матче с представителем Германии Александром Зверевым на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Встреча продолжалась два сета и завершилась со счётом 3:6, 4:6.



«Сегодня он был просто лучше. Я признаю этот факт на все 100 процентов. «В целом я очень доволен, как всё сложилось на этой неделей. Признаюсь, даже не ожидал, что окажусь в полуфинале. Я не могу ни на что жаловаться», — приводит слова Тима ATP.



Победа Зверева в матче с Тимом стало для него первой за последние три года. За титул Александр поборется с итальянским теннисистом Маттео Берреттини.



Призовой фонд турнира в Мадриде составил более € 2,6 млн. Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович, который принял решение пропустить текущий розыгрыш трофея.

Зверев прокомментировал победу над Тимом в полуфинале «Мастерса» в Мадриде