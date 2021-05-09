Александр Зверев назвал фаворитов Открытого чемпионата Франции
Шестая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев поделился мнением о фаворитах Открытого чемпионата Франции.
«Надаль — фаворит, несмотря ни на что. Наверное, на второе место я поставил бы Джоковича, на третье — Тима. Отмечу, что эта неделя складывается для меня очень хорошо. Но работа ещё не сделана», — приводит слова Зверева NBC Sports.
«Ролан Гаррос» стартует 30 мая, а закончится 13 июня. Турнир был перенесён на неделю из-за объявленного локдауна на территории Франции.
В настоящее время Зверев принимает участие на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Вчера, 8 мая, Александр одержал победу в матче с представителем Австрии Домиником Тимом. Сегодня он встретится с итальянским теннисистом Маттео Берреттини в финале соревнований.
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