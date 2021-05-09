Победа Соболенко в матче с 1-й ракеткой мира Барти в финале турнира в Мадриде. Видеообзор

Вчера, 8 мая, в финале турнира серии WTA-1000 в Мадриде (Испания) встречались белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница Австралии Эшли Барти. Победу в трёх сетах одержала белоруска. Счёт поединка — 6:0, 3:6, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту. Соболенко выполнила 9 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. Её соперница, занимающая первое место в рейтинге WTA, 3 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и использовала 3 шанса из 8 взять подачу Соболенко.

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Для 23-летней Соболенко это 10-я победа в финалах турниров уровня WTA. Призовой фонд турнира в Мадриде составил € 2 549 105. Предыдущей победительницей соревнования является представительница Нидерландов Кики Бертенс. В финале она обыграла представительницу Румынии Симону Халеп в двух сетах со счётом 6:4, 6:4.

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