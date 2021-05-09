«Больше нет страха перед грунтом». Соболенко прокомментировала победу на турнире в Мадриде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В финальном матче соревнований Арина одолела представительницу Австралии Эшли Барти. Встреча продолжалась три сета и завершилась со счётом 6:0, 3:6, 6:4.
«У меня больше нет страха перед грунтом. Раньше я слишком много думала об этом покрытии, считала, что оно мне не подходит, что на нём очень сложно из-за длинных розыгрышей. Я действительно слишком много думала об этом. В этом году я расслабилась и просто играла в свой теннис. Я много работала над передвижением по площадке, поэтому подготовка к грунту получилась очень качественной.
Раньше на грунтовых кортах я старалась немного менять манеру игры. Но мой тренер просто сказал: «Слушай, не нужно ничего менять. Конечно, было бы неплохо использовать немного больше вращения, можешь попробовать. Нужно лишь сохранять агрессивный стиль и быть готовой к контратакам, которые здесь встречаются чаще, чем на харде», — приводит слова Соболенко WTA.
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