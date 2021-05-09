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Берреттини назвал сильные стороны Зверева перед их финалом на «Мастерсе» в Мадриде

Берреттини назвал сильные стороны Зверева перед их финалом на «Мастерсе» в Мадриде
Теннис / ATP 0
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини поделился ожиданиями от финального матча турнира серии «Мастерс», проходящего в Мадриде (Испания), где он сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым.

«Испытываю прекрасные, просто невероятные эмоции, особенно после Монте-Карло, где я не чувствовал себя так хорошо. Я одержал победу на турнире в Белграде и теперь я здесь, в финале, так что я действительно с нетерпением жду матча со Зверевым. Надеюсь, у меня всё получится.

Я видел его встречи, он играет просто здорово: Саша отлично двигается, для своего роста он действительно очень хорош. И, кроме того, он классно подаёт. Он уже победил Надаля и Тима, вероятно, лучших игроков на грунте. Это будет сложный матч. Думаю, два лучших теннисиста сыграют друг с другом», — приводит слова Берреттини ATP.

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