«Мои достижения во многом его заслуга». Рууд — о Надале

Норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал о вкладе испанца Рафаэля Надаля в своё профессиональное становление.



«Каждый раз, когда я прибываю в академию Надаля, мы с ним прекрасно общаемся. Признаюсь, Рафа очень помог мне в последние годы. Мои достижения во многом его заслуга, это очевидно», — приводит слова Рууда Tennis Head.



Напомним, сегодня, 9 мая, на турнире серии «Мастерс» в Мадриде состоится финальный матч, в котором сыграют итальянский теннисист Маттео Берреттини и представитель Германии Александр Зверев. Именно Берреттини уступил Рууд в матче 1/2 финала. Решающий матч соревнований начнётся в 19:30 по московскому времени.



Призовой фонд турнира в Мадриде составляет €2 614 465. Действующим победителем является серб Новак Джокович. В финале 2019 года он обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 6:4.

Провал Надаля в 1/4 финала Мадрида! Медведев снова станет 2-й ракеткой мира. Надолго ли? Зверев сенсационно выбил Короля грунта из сетки престижного «Мастерса». Но выиграл от этого не только Александр.