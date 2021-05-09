«Мои достижения во многом его заслуга». Рууд — о Надале

Норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал о вкладе испанца Рафаэля Надаля в своё профессиональное становление.
«Каждый раз, когда я прибываю в академию Надаля, мы с ним прекрасно общаемся. Признаюсь, Рафа очень помог мне в последние годы. Мои достижения во многом его заслуга, это очевидно», — приводит слова Рууда Tennis Head.
Напомним, сегодня, 9 мая, на турнире серии «Мастерс» в Мадриде состоится финальный матч, в котором сыграют итальянский теннисист Маттео Берреттини и представитель Германии Александр Зверев. Именно Берреттини уступил Рууд в матче 1/2 финала. Решающий матч соревнований начнётся в 19:30 по московскому времени.
Призовой фонд турнира в Мадриде составляет €2 614 465. Действующим победителем является серб Новак Джокович. В финале 2019 года он обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 6:4.
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