Потапова не смогла выйти в основную сетку турнира в Риме, уступив американке Пере

Российская теннисистка Анастасия Потапова не сумела выйти в основную сетку турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В финальном матче отборочных соревнований со счётом 4:6, 1:6 она уступила представительнице США Бернарде Пере.



Встреча продолжалась 1 час и 20 минут. Потапова 1 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. Её соперница, занимающая 70-е место в рейтинге WTA, выполнила 2 эйса, 5 раз ошибалась на подаче и использовала 6 из 11 шансов взять подачу Потаповой.

Вчера, 8 мая, Пера выбила из борьбы за попадание в основную сетку турнира в Риме ещё одну россиянку, Людмилу Самсонову.

Турнир в столице Италии пройдёт с 10 по 16 мая. Действующей победительницей является румынская теннисистка Симона Халеп. Вчера, 8 мая, состоялась жеребьёвка соревнований.

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