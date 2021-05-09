Медведев и Рублёв провели совместную тренировку. Видео

Российский теннисист Даниил Медведев в «сториз» на своей официальной странице в «Инстаграме» разместил видео, где показал, как проводит спарринг с соотечественником Андреем Рублёвым.

Медведев и Рублёв провели совместный спарринг:

Напомним, Даниил покинул проходящий в настоящее время турнир серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) на стадии третьего круга. Со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 1:6 россиянин уступил чилийскому теннисисту Кристьяну Гарину.



Сегодня, 9 мая, турнир серии «Мастерс-1000» начался в столице Италии, Риме. Ранее состоялась его жеребьёвка — Медведев начнёт борьбу со второго круга, где может встретиться с российским теннисистом Асланом Карацевым. Финальный матч римского турнира состоится 16 мая.