Каспер Рууд не сыграет на турнире в Риме
Норвежский теннисист Каспер Рууд не примет участия в турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). Об этом информирует Tive Tennis. Вчера, 8 мая, состоялась его жеребьёвка.
На проходящем в настоящее время «Мастерсе» в Мадриде (Испания), призовой фонд которого составляет € 2 614 465, Рууд дошёл до стадии 1/2 финала, где уступил представителю Италии Маттео Берреттини. Финальный матч турнира в столице Испании состоится сегодня, 9 мая. Начало поединка — в 19:30 по московскому времени. Соперником Берреттини является немецкий теннисист Александр Зверев.
Ранее Каспер поделился подробностями вклада 20-кратного победителя турниров «Большого шлема», испанца Рафаэля Надаля в своё профессиональное становление.
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