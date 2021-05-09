Каспер Рууд не сыграет на турнире в Риме

Норвежский теннисист Каспер Рууд не примет участия в турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). Об этом информирует Tive Tennis. Вчера, 8 мая, состоялась его жеребьёвка.



На проходящем в настоящее время «Мастерсе» в Мадриде (Испания), призовой фонд которого составляет € 2 614 465, Рууд дошёл до стадии 1/2 финала, где уступил представителю Италии Маттео Берреттини. Финальный матч турнира в столице Испании состоится сегодня, 9 мая. Начало поединка — в 19:30 по московскому времени. Соперником Берреттини является немецкий теннисист Александр Зверев.



Ранее Каспер поделился подробностями вклада 20-кратного победителя турниров «Большого шлема», испанца Рафаэля Надаля в своё профессиональное становление.

«Мои достижения — во многом его заслуга». Рууд — о Надале