Звонарёва вышла в основную сетку турнира в Риме, в двух сетах одолев Младенович
Российская теннисистка Вера Звонарёва вышла в основную сетку турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В финальном раунде отборочных соревнований она победила француженку Кристину Младенович. Встреча продолжалась два сета и завершилась со счётом 6:2, 7:5.
Поединок длился 1 час и 34 минуты. Звонарёва 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. Её соперница, занимающая 55-е место в рейтинге WTA, выполнила 1 эйс, 7 раз ошиблась на подаче и использовала 1 из 5 шансов взять подачу Звонарёвой.
Турнир в Риме пройдёт с 10 по 16 мая. Действующей победительницей соревнований является румынская теннисистка Симона Халеп. Вчера, 8 мая, состоялась жеребьёвка соревнований.
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