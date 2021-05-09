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Стефанос Циципас назвал любимого русского теннисиста

Стефанос Циципас назвал любимого русского теннисиста
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас в формате блиц ответил на вопросы болельщиков.

«Любимый игрок? Стефанос Циципас (улыбается). Любимый греческий остров? Пакси. Как стать моим спарринг-партнёром? Ну, можно заполнить специальную форму на моём веб-сайте. А потом… Но нет (смеётся), моим спарринг-партнёром является мой брат. И чтобы провести со мной совместную тренировку, вам нужно стать моим братом.

Любимый игрок из Италии? Наверное, Фабио Фоньини. Пицца или паста? Пицца. Любимый российский теннисист? (думает). Даниил Медведев», — сказал Циципас во время общения с поклонниками на странице римского «Мастерса» в «Инстаграме».

На проходящем в настоящее время «Мастерсе» в Мадриде (Испания) Циципас дошёл до 1/8 финала, где уступил представителю Норвегии Каспера Рууду.

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