«Буду гордиться и помнить всегда». Денис Шаповалов почтил память деда в честь Дня Победы

14-я ракетка мира, канадский теннисист с русскими корнями Денис Шаповалов присоединился к поздравлениям в честь 76-й годовщины победы СССР в Великой Отечественной войне.

В «Инстаграме» Шаповалов выложил трогательный пост со снимком своего деда – ветерана войны вместе с георгиевской лентой.

Публикация доступна в «инстаграме» Дениса Шаповалова.

«С Днём Победы! Буду гордиться и помнить всегда», — написал 22-летний Шаповалов по-русски в описании к посту.

Напомним, Денис Шаповалов родился в семье выходцев из Советского Союза. Вместе с родителями он в девятимесячном возрасте переехал в Канаду в провинцию Онтарио неподалёку от Торонто. Его мать по имени Тесса в своё время была финалисткой зимнего чемпионата СССР по теннису.