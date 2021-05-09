Доминик Тим посетил Гран-при Испании Формулы 1

Четвёртая ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим после поражения в полуфинале «Мастерса» в Мадриде (Испания) посетил гонку четвёртого этапа сезона-2021 чемпионата Формулы-1 – Гран-при Испании.
Об этом сообщил португальский журналист Жозе Моргадо в своём «твиттере».
Напомним, Тим вернулся в тур после двухмесячного перерыва на «Мастерсе» в Мадриде, где дошёл до полуфинальной стадии, уступив в ней шестой ракетке мира – немцу Александру Звереву со счётом в двух сетах 3:6, 4:6. По ходу турнира австриец обыграл американца Маркоса Гирона, австралийца Алекса де Минора и американца Джона Иснера.
На стартовавшем «Мастерсе» в Риме (Италия) Тим посеян под четвёртым номером и во втором круге соревнований сыграет с победителем матча Гидо Пелья (Аргентина) – Мартон Фучович (Венгрия).
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