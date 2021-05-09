Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил своё выступление на «Мастерсе» в Мадриде (Испания). Напомним, этот турнир стал для россиянина первым после того, как он переболел коронавирусом.
Второй сеяный Медведев на старте обыграл испанца Алехандро Давидович Фокина со счётом 4:6, 6:4, 6:2. В третьем же круге Даниил не справился с представителем Чили Кристьяном Гарином, счёт встречи – 6:4, 6:7, 6:1 в пользу чилийца.
«Если говорить о Мадриде, то, конечно, в целом я недоволен своим результатом. Но я играл с настоящими профессионалами грунта.
Ведь, вспомните, в Монте-Карло Давидович обыграл Берреттини, который сейчас вышел в финал Мадрида. У Гарина тоже были шансы в матче с Берреттини в четвертьфинале Мадрида.
В общем, у меня было два хороших матча, один из которых мне удалось выиграть, это вселяет в меня уверенность. Я знаю, как работают мои удары на харде, сейчас я должен внести определённые коррективы, чтобы заставить их работать на грунте. Также мне нужно улучшить физическую форму, в этом мне помогут грядущие матчи», — цитирует Медведева сайт ATP.
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