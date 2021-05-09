Наоми Осака опубликовала фото в ярком бикини

Вторая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака опубликовала в «Инстаграме» фото в ярко-салатовом бикини с прозрачным платком на талии.

Публикация доступна в «инстаграме» Наоми Осаки.

В описании к посту Осака сообщила, что её совместная с брендом Frankies коллекция купальников выйдет уже завтра, 10 мая. «Не могу дождаться момента, когда вы увидите, над чем мы работали», — анонсировала продажи японка.

На грядущем турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) Осака посеяна под вторым номером. На старте соревнований японка сыграет с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) – Джессика Пегула (США).

Ранее вторая сеяная Осака сенсационно вылетела с турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), во втором круге проиграв чешке Каролине Муховой со счётом в трех сетах 4:6, 6:3, 1:6.

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