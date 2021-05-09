Определился соперник Карена Хачанова на старте «Мастерса» в Риме

Определился соперник российского теннисиста Карена Хачанова в первом круге турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Им стал квалифаер аргентинец Федерико Дельбонис. В случае победы Хачанов выйдет на представителя Бельгии Давида Гоффена (12).

На прошедшем «Мастерсе» в Мадриде (Испания) Хачанов в первом круге проиграл японскому теннисисту Кею Нисикори со счётом 7:6 (8:6), 2:6, 2:6.

На данный момент 24-летний Хачанов занимает 23-ю позицию в рейтинге ATP. На его счету четыре титула ATP в одиночном разряде.

Призовой фонд турнира в Риме составил более € 2,5 млн. Его действующим победителем является первая ракетка мира серб Новак Джокович, который во втором круге встретится с представителем Великобритании Даниэлем Эвансом или американцем Тейлором Фритцем.