Курье: физическая форма Федерера – основной повод для беспокойства поклонников
Экс первая ракетка мира, американец Джим Курье назвал основные факторы, от которых будет зависеть уровень игры 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера на будущих турнирах.
«Если вы, как и большинство, поклонник Федерера, то понимаете, что на его дальнейшие выступления будет влиять именно физическая форма, потому что обращаться с ракеткой он не разучился. Очевидно, что он не сможет выполнять все свои фирменные удары, если будет не в форме.
Что я имею в виду под формой? Самый важный фактор – его здоровье. Интересно, как он будет реагировать на кардионагрузки и пятисетовые матчи. Такой информации у нас нет, но в любом случае это повод для беспокойства», — приводит слова Курье Sportskeeda.
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