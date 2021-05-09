Курье: физическая форма Федерера – основной повод для беспокойства поклонников

Экс первая ракетка мира, американец Джим Курье назвал основные факторы, от которых будет зависеть уровень игры 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера на будущих турнирах.

«Если вы, как и большинство, поклонник Федерера, то понимаете, что на его дальнейшие выступления будет влиять именно физическая форма, потому что обращаться с ракеткой он не разучился. Очевидно, что он не сможет выполнять все свои фирменные удары, если будет не в форме.

Что я имею в виду под формой? Самый важный фактор – его здоровье. Интересно, как он будет реагировать на кардионагрузки и пятисетовые матчи. Такой информации у нас нет, но в любом случае это повод для беспокойства», — приводит слова Курье Sportskeeda.

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