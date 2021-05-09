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Ким Клейстерс перед возвращением в тур сыграет выставочный матч на турнире в Атланте

Бывшая первая ракетка мира бельгийская теннисистка Ким Клейстерс сыграет выставочный матч на турнире категории ATP-250 в Атланте (США). Её соперницей станет американка Слоан Стивенс.

Об этом четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» объявила в своём «твиттере».

«Моё выздоровление продолжается, планирую вернуться в июле», — добавила 37-летняя Клейстерс. Напомним, в октябре 2020 года титулованная бельгийка перенесла операцию на правом колене, а в январе 2021-го – заразилась коронавирусом. В связи с этим Клейстерс приняла решение пропустить серию турниров на грунте.

Соревнования на харде в Атланте запланированы на период с 26 июля по 1 августа.

Последнее соревнование, в котором бельгийская теннисистка приняла участие, был US Open – 2020, где она в первом круге уступила россиянке Екатерине Александровой со счётом в трех сетах 6:3, 5:7, 1:6.

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