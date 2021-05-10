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Даниил Медведев обошёл Рафаэля Надаля и стал второй ракеткой мира

Даниил Медведев обошёл Рафаэля Надаля и стал второй ракеткой мира
Теннис / ATP 0

В обновлённом рейтинге ATP от 10 мая российский теннисист Даниил Медведев обошёл испанца Рафаэля Надаля и стал второй ракеткой мира. Итальянец Маттео Берреттини поднялся на девятую строчку. Лидерство сохранил серб Новак Джокович.

Рейтинг АТР. 10 мая
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 463.
2 (3). Даниил Медведев (Россия) — 9780.
3 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9630.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8365.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7610.
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 6945.
7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 6000.
8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 5785.
9 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 4048.
10 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3765.
...
24 (23). Карен Хачанов (Россия) — 2280...
27 (27). Аслан Карацев (Россия) — 2167.

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