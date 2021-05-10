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Елена Веснина с дочкой сделала совместный снимок с Андреем Рублёвым в Риме

Елена Веснина с дочкой сделала совместный снимок с Андреем Рублёвым в Риме
Теннис / WTA 0
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Олимпийская чемпионка, российская теннисистка Елена Веснина сделала совместный снимок с седьмой ракеткой мира соотечественником Андреем Рублёвым.

В кадр также попала широко улыбающаяся дочка Весниной Лиза, яркую реакцию которой отметила Елена. «Лиза в своём репертуаре – позирует», — написала Веснина в «сториз» своего «инстаграма».

Рублёв на совместном снимке с Весниной и её дочкой

Рублёв на совместном снимке с Весниной и её дочкой

Фото: https://instagram.com/vesnushka86?igshid=jirf82zgyivr

На другой фотографии, где запечатлён только Рублёв с Лизой, Веснина написала: «Ну вот они и встретились, только Лиза застеснялась».

Андрей Рублёв сфотографировался с дочкой Елены Весниной

Андрей Рублёв сфотографировался с дочкой Елены Весниной

Фото: https://instagram.com/vesnushka86?igshid=jirf82zgyivr

Ранее Веснина проиграла на старте квалификации турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) немецкой теннисистке Лауре Зигемунд со счётом 3:6, 3:6.

Шестой сеяный Рублёв стартует на турнире серии «Мастерс» в Риме во втором круге, его соперником станет победитель матча Аляж Бедене (Словения) – Ян-Леннард Штруфф (Германия).

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