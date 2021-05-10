Елена Веснина с дочкой сделала совместный снимок с Андреем Рублёвым в Риме

Олимпийская чемпионка, российская теннисистка Елена Веснина сделала совместный снимок с седьмой ракеткой мира соотечественником Андреем Рублёвым.
В кадр также попала широко улыбающаяся дочка Весниной Лиза, яркую реакцию которой отметила Елена. «Лиза в своём репертуаре – позирует», — написала Веснина в «сториз» своего «инстаграма».
Рублёв на совместном снимке с Весниной и её дочкой
Фото: https://instagram.com/vesnushka86?igshid=jirf82zgyivr
На другой фотографии, где запечатлён только Рублёв с Лизой, Веснина написала: «Ну вот они и встретились, только Лиза застеснялась».
Андрей Рублёв сфотографировался с дочкой Елены Весниной
Фото: https://instagram.com/vesnushka86?igshid=jirf82zgyivr
Ранее Веснина проиграла на старте квалификации турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) немецкой теннисистке Лауре Зигемунд со счётом 3:6, 3:6.
Шестой сеяный Рублёв стартует на турнире серии «Мастерс» в Риме во втором круге, его соперником станет победитель матча Аляж Бедене (Словения) – Ян-Леннард Штруфф (Германия).
- 10 мая 2021
-
09:56
-
08:40
-
08:30
-
08:21
-
08:15
-
00:32
-
00:03
- 9 мая 2021
-
23:41
-
22:47
-
22:29
-
21:51
-
21:19
-
20:52
-
20:29
-
20:04
-
19:32
-
19:14
-
18:40
-
18:02
-
17:42
-
16:47
-
15:27
-
14:40
-
14:23
-
13:50
-
13:34
-
13:27
-
12:53
-
12:28
-
11:17
-
10:52
-
10:41
-
10:07
-
09:45
-
09:17