Звереву не задали ни одного вопроса на немецком после победы в Мадриде. Саша отреагировал
Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев попал в неловкую ситуацию на пресс-конференции после победы в решающем матче «Мастерса» в Мадриде (Испания).
Когда пришла очередь немецких журналистов задавать вопросы Звереву, их не последовало. На что 24-летний немец дал эмоциональную реакцию.
«Ни одного? Я только что выиграл «Мастерс», и нет ни одного вопроса на немецком? Видите, в Германии всем наплевать», — приводит слова Зверева журналистка Рим Абулейл в своём «твиттере».
Напомним, в финале «Мастерса» Зверев в трёх сетах обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:7 (8:10), 6:4, 6:3. Для немца с русскими корнями это 15-й титул на уровне ATP, второй в Мадриде и четвёртый на турнирах серии «Мастерс».
Зверев уступает лишь «Большой четвёрке» по количеству титулов на «Мастерсах»
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