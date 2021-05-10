Зверев – директору турнира в Мадриде: когда я победил Надаля, ты перестал со мной говорить

Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев обратился к директору «Мастерса» в Мадриде (Испания) Фелисиано Лопесу, когда выступал с речью после вручения трофея. Напомним, в финале Зверев обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:7 (8:10), 6:4, 6:3 и взял второй в карьере титул в Мадриде.

«Спасибо, Фелисиано. Почему-то после того, как я победил Надаля, ты перестал со мной разговаривать. Не знаю почему, но надеюсь, после этого финала всё изменится. Думаю, вы оба делаете невероятную работу. Спасибо вам, ребята, за организацию мероприятия, а также правительству Испании за то, что позволили нам приехать сюда и дали нам почувствовать себя особенными», — сказал Зверев в шутливой манере.

Зверев в двух сетах со счётом 6:4, 6:4 обыграл хозяина турнира, испанца Рафаэля Надаля в четвертьфинале «Мастерса».

Звереву не задали ни одного вопроса на немецком после победы в Мадриде. Саша отреагировал