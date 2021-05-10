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Даниил Медведев произнёс теннисные термины на итальянском. Видео

Даниил Медведев произнёс теннисные термины на итальянском. Видео
Теннис / ATP 0

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев принял вызов от организаторов турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) и перевёл несколько фраз, связанных с теннисом, с английского на итальянский.

Публикация доступна в официальном «инстаграме» «Мастерса» в Риме.

Свои силы в итальянском также попробовали японка Наоми Осака, румынка Симона Халеп, украинка Элина Свитолина, американка Софья Кенин, болгарин Григор Димитров, аргентинец Диего Шварцман и австралиец Алекс де Минор.

На «Мастерсе» в Риме Медведев посеян под третьим номером и во втором круге сыграет с победителем матче Аслан Карацев (Россия) – Миомир Кецманович (Сербия). Отметим, что турнир в Риме – последний грунтовый «Мастерс» перед стартом «Ролан Гаррос».

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При этом будущий чемпион получит на € 45 тыс. больше, чем Новак Джокович в 2020 году.
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