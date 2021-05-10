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Стало известно, с кем сыграет Новак Джокович во втором круге «Мастерса» в Риме

Стало известно, с кем сыграет Новак Джокович во втором круге «Мастерса» в Риме
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира серб Новак Джокович узнал соперника, с которым сыграет во втором круге турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

Им стал представитель США Тейлор Фритц. На старте соревнований Фритц в двух сетах обыграл британца Даниэля Эванса со счётом 6:3, 6:2.

Матч продлился 1 час 17 минут. Фритц 5 раз подал навылет, не допустил ни одной невынужденной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11.

Отметим, что Джокович пропустил прошедший «Мастерс» в Мадриде, прошлогодним чемпионом которого он являлся. У серба возникли сомнения в своём графике выступлений после поражения от россиянина Аслана Карацева в полуфинале домашнего турнира ATP-250 в Белграде. Джокович решил изменить подготовку к Открытому чемпионату Франции.

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При этом будущий чемпион получит на € 45 тыс. больше, чем Новак Джокович в 2020 году.
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