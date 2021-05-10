Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от предстоящего матча Медведева и Карацева в Риме

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о предстоящем поединке россиян Даниила Медведева и Аслана Карацева во втором круге турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

«Для Медведева матч против Карацева будет тяжёлым. Интересно будет смотреть. Даня ещё не вработался после болезни. Аслан сейчас в лучшей форме. Для обоих это будет тяжёлая игра, неприятная. У Карацева сейчас лучшие результаты на грунте в карьере. Но классом Даня выше. Другой момент, что Аслан находится в очень крутой психологической форме, ему легче играть», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.