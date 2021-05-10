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Медведев с Демолинером выиграли стартовый матч на «Мастерсе» в Риме в парном разряде

Медведев с Демолинером выиграли стартовый матч на «Мастерсе» в Риме в парном разряде
Теннис / ATP 0
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Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вместе с представителем Бразилии Марсело Демолинером одержал победу на старте турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) в парном разряде.

В матче 1/16 финала россиянин и бразилец на тай-брейке обыграли дуэт Джейми Маррей (Великобритания) – Бруно Суарес (Бразилия) в трëх сетах со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 10:4.

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. Медведев и Демолинер пять раз подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 8 брейк-пойнтов из 12. Маррей и Суарес совершили 2 двойные ошибки и использовали 3 шанса из 6 взять подачу соперников.

В следующем раунде российско-бразильский дуэт сыграет с победителями матча Лоренцо Сонего/Андреа Вавассори (оба – Италия) – Адриан Маннарино/Бенуа Пэр (оба — Франция).

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При этом будущий чемпион получит на € 45 тыс. больше, чем Новак Джокович в 2020 году.
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