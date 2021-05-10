Серена Уильямс ответила Цириаку, советовавшему ей уйти на пенсию

Американская теннисистка Серена Уильямс побывала на пресс-конференции перед началом турнира в Риме (Италия). Её спросили, отказалась ли она от поездки на предыдущий турнир в Мадрид из-за комментариев, сделанных владельцем соревнований Ионом Цириаком. Румынский магнат порекомендовал американке уйти на пенсию, поскольку она больше не может справляться в матчах с молодыми игроками.

«Комментарии того парня? Того старика? Да, я не знаю. Он всё ещё...», — улыбаясь, прервала свой ответ Серена, сообщает Eurosport.ro.

Американка не участвовала в турнире, спонсируемом Ионом Цириаком, с 2015 года. Она выиграла титул в Мадриде в одиночном разряде в 2012 и 2013 годах и в парном разряде в 2010 году со своей старшей сестрой Винус Уильямс. После нелестных комментариев румына муж Серены Уильямс развернул настоящую кампанию по очернению Цириака в социальных сетях.

Также магнат высказывался, что женщины в теннисе не заслуживают таких денег, как теннисисты-мужчины, потому что они не привлекают публику в той мере, как это делают представители сильного пола. Уильямс как личность, вовлечённая в защиту прав женщин, решила больше не играть на турнирах Цириака.

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