Российская теннисистка Вера Звонарёва вышла во второй круг турнира в Риме (Италия). В матче первого круга она обыграла представительницу США Кристину Макхэйл.
Для уверенной победы россиянке потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу Звонарёвой. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.
Звонарёва выполнила шесть эйсов, совершила три двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. Её соперница Макхэйл ни разу не подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов.
В матче второго круга турнира Звонарёва сыграет с представительницей Чехии Петрой Квитовой, обыгравшей в первом круге польку Магду Линетт со счётом 1:6, 6:0, 6:2.
Призовой фонд турнира в Риме составляет $ 1 835 490. Финал пройдёт 16 мая. Предыдущей победительницей соревнований является Симона Халеп из Румынии. В финале она обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову со счётом 6:0, 2:1 (Плишкова снялась с игры).
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