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Звонарёва вышла во второй круг турнира в Риме

Звонарёва вышла во второй круг турнира в Риме
Теннис / WTA 0
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Российская теннисистка Вера Звонарёва вышла во второй круг турнира в Риме (Италия). В матче первого круга она обыграла представительницу США Кристину Макхэйл.

Для уверенной победы россиянке потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу Звонарёвой. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.

Звонарёва выполнила шесть эйсов, совершила три двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. Её соперница Макхэйл ни разу не подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов.

В матче второго круга турнира Звонарёва сыграет с представительницей Чехии Петрой Квитовой, обыгравшей в первом круге польку Магду Линетт со счётом 1:6, 6:0, 6:2.

Призовой фонд турнира в Риме составляет $ 1 835 490. Финал пройдёт 16 мая. Предыдущей победительницей соревнований является Симона Халеп из Румынии. В финале она обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову со счётом 6:0, 2:1 (Плишкова снялась с игры).

Рим (ж). 1-й круг
10 мая 2021, понедельник. 17:35 МСК
Кристина Макхэйл
94
США
Кристина Макхэйл
К. Макхэйл
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0  
6 		6  
         
Вера Звонарёва
113
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
Звонарёва вышла в основную сетку турнира в Риме, в двух сетах одолев Младенович
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