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Арина Соболенко, ставшая четвёртой ракеткой мира: четвёртая – это ещё не первая

Арина Соболенко, ставшая четвёртой ракеткой мира: четвёртая – это ещё не первая
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, впервые в карьере ставшая четвёртой ракеткой мира, прокомментировала это событие.

«Четвёртая – это ещё не первая. Всё ещё есть вещи, над которыми нужно работать и исправлять. Я рада, что обо мне будут говорить, что меня считают способной на победу на «Большом шлеме». Это хорошо. Я буду сосредотачиваться на своей игре, на том, что мне нужно делать, чтобы сохранить этот уровень на следующих турнирах. Я очень рада, что в меня верят», — приводит слова Соболенко WTA.

8 мая, в финале турнира серии WTA-1000 в Мадриде (Испания) Арина Соболенко смогла обыграть первую ракетку мира представительницу Австралии Эшли Барти. Белоруска одержала победу в трёх сетах со счётом 6:0, 3:6, 6:4.

Арина Соболенко впервые стала четвёртой ракеткой мира
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