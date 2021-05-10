Бублик выбыл из борьбы на турнире в Риме после первого круга

Теннисист из Казахстана Александр Бублик проиграл стартовый матч на турнире в Риме (Италия). В матче первого круга он проиграл представителю Хорватии Марину Чиличу.



Для победы хорвату потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:2, 6:3 в пользу Чилича. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.



Чилич выполнил 17 эйсов, совершил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. Его соперник Бублик восемь раз подал навылет, совершил шесть двойных ошибок и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов.



Во втором круге турнира Чилич сыграет с представителем Греции Стефаносом Циципасом.



Призовой фонд турнира в Риме составляет € 2 563 710. Финал пройдёт 16 мая. Действующим победителем турнира является представитель Сербии Новак Джокович. В финале 2019 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана в двух сетах со счётом 7:5, 6:3.

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